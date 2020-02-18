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提升救災安全 南市消防人員強化繩索救援技術
為提升在職救助師資教學品質，台南市消防局2月16、17辦理救助師資班複訓，增進消防人員繩索救助操作技術，提升人命救助效率。
消防局舉辦救助師資複訓主要內容，為操演去年購買的專業繩索救援裝備，藉由救助隊師資能夠徹底發揮繩索救援裝備器材功用，讓各轄區分隊具備救助隊證照人員，能夠學以致用，透過繩索救援裝備克服各種救災現場艱困地形地物，減低救災風險及確保安全。
擔任救助師資教官的是由消防局組成繩索技術教官，利用本次複訓教導救助師資各項繩索技術、重點安全觀念及雙繩系統等，並且在新化訓練中心救援塔實際架設繩索救援系統操作各項救援情境演練。
複訓也特別邀請高雄繩索救援隊繩索高手前來指導交流，高雄繩索救援隊於近年參加國內外各項繩索比賽成績都非常的優異，可以說是技術交流的首選，透過救助師資復訓的教學相長，以期提升救災效率及維護團隊救災安全。
台南市長黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，分3組編列採購第2套消防衣，且建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室、全面汰換分隊繩索救援裝備、建置遠端監控技術、拍攝動態訓練教材等項目，都是為了保障消防人員的救災安全。
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