夜間行車記得開大燈 未開燈可罰新台幣1200元

台灣基礎建設普及造就條條道路皆明亮，雖然便利，卻造成駕駛人晚上開車時，沒開啟頭燈或是忘記開啟，結果造成他人無法看見未開啟頭燈的汽機車，而造成用路人危險，去年10月新竹縣發生一件未開啟頭燈的交通事故，晚上一輛汽車轉彎時，因直行機車未開啟車燈，汽車駕駛轉彎時未能看見直行機車，發生碰撞。

新竹縣政府警察局呼籲駕駛人，夜間應開亮頭燈，並培養正確交通安全觀念，若未依規定使用燈光，依據道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰；同法第33條規定，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路不依規定使用燈光，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。