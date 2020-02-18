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新營美術園區不二良小鼠藝術公仔遭破壞 警查獲3人送辦

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
新營美術園區可愛不二良小鼠眼鏡造型遭竊，警循線查獲3遊客犯案。圖／警方提供
新營美術園區可愛不二良小鼠眼鏡造型遭竊，警循線查獲3遊客犯案。圖／警方提供

熱門打卡地點台南新營美術園區內設置的4隻不二良小鼠裝置藝術公仔，日前傳出遭破壞，可愛大型眼鏡造型慘遭拔除，引起外界撻伐，經警方偵辦，掌握3名來自桃園遊客，訊後依竊盜、毀損罪嫌送辦。

新營美術園區是新營區著名戶外的藝術園區，園區內「小鼠」公仔和學校課桌椅，運用鮮豔的色彩，打造充滿互動性的繽紛戶外藝術園地，是大小朋友都很愛的打卡熱區和必拍景點。

上月27日大年除三警方獲報園區內4隻不二良小鼠裝置藝術，其可愛眼鏡遭人破壞並竊走，不少鄉親也在地方臉書社團揭露砲轟沒公德心。

新營警分局民治派出所調閱監視畫面，鎖定可疑車輛，並通知相關人員到案說明，涉嫌的3人坦承上情。

經查，這3名來自桃園市民是在春節期間到台南鹽水找親戚順道遊一同至新營美術園區拍照時，爬上巨大紅椅要跟小鼠拍照，卻不慎扯斷眼鏡，怕其中1隻未帶眼鏡容易引人注目，便異想天開把其他3隻眼鏡都一起拔走，以為全部缺了眼鏡造型較不會被發現，不過仍被警方循線查獲。

民治派出所所長吳建華呼籲，民眾欣賞藝術品應發揮公德心，勿任意破壞藝術作品或相關設施，以免觸法。

遭破壞的大型眼鏡造型。圖／警方提供
遭破壞的大型眼鏡造型。圖／警方提供
新營美術園區可愛不二良小鼠眼鏡造型遭竊，警循線查獲3遊客犯案。圖／警方提供
新營美術園區可愛不二良小鼠眼鏡造型遭竊，警循線查獲3遊客犯案。圖／警方提供
新營美術園區可愛不二良小鼠眼鏡造型遭竊，警循線查獲3遊客犯案。圖／警方提供
新營美術園區可愛不二良小鼠眼鏡造型遭竊，警循線查獲3遊客犯案。圖／警方提供

裝置藝術 打卡地點 竊盜
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