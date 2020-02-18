疑酒醉抽菸釀火災 獨居男子命危加護病房觀察

苗栗縣公館鄉南河國小對面民宅昨天晚上7點半左右突然冒出濃煙，苗栗縣政府消防局據報趕到現場，火勢已經撲滅，獨居的鍾姓男子（47歲）奄奄一息，緊急送苗栗市大千醫院，他的頭、臉、胸部大面積2度燒傷，命危送加護病房觀察，全案由警、消進一步處理中。

警方初步調查，鍾男有酗酒習慣，昨晚被救出時渾身酒味，懷疑可能是酒醉抽菸，引燃屋內雜物，住在隔壁的兄嫂發現報案，找來親友、鄰居幫忙滅火，鍾男哥哥一度心律不整，由家人送醫，確切起火原因由消防局進一步鑑識中。 苗栗縣公館鄉南河國小對面民宅昨天晚上7點半左右起火，造成獨居鍾姓男子嚴重燒傷命危。記者范榮達／翻攝