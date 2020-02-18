恨狗至極！惡大叔用農藥毒死鄰居兩隻愛犬

台中市蔡姓男子因不喜歡卓姓鄰居飼養的兩隻寵物狗，去年8月間涉嫌將農藥摻入不明物品後，毒死鄰居飼養的兩隻愛犬「可樂」、「仔仔」。卓女發現愛犬無故喪命，調閱監視畫面發現蔡涉案報警。台中地檢署今偵結，將蔡依違反動保法罪嫌起訴。

起訴指出，蔡姓男子（43歲）不喜歡對面卓姓女子飼養的寵物狗「可樂（米克斯種）」、「仔仔（臘腸犬）」，去年8月2日下午4時許，將農藥摻入不明物品，放在白色水瓢，讓兩隻狗食用，致兩犬當晚7時、11時喪命。

卓女調閱監視畫面，發現蔡疑似毒狗，警方隔天會同動保處人員前往調查，帶回兩犬的屍體解剖、化驗，發現兩犬的胃部檢出高濃度農藥，死因為有機磷中毒引發肺水種、腦出血死亡，台中市動保處將全案依違反動保法，函送台中地檢署偵辦。

蔡在檢方訊問時，否認涉案，辯稱是拿「吳郭魚」給狗吃，還拿出與監視畫面拍攝到不同的藍色水瓢給檢警，檢方認定蔡的說詞是為卸責，且犯行明確，今依違反動保法罪起訴。