高雄小港拖板車掉鋼捲 波及路邊車輛幸無人傷
施姓男子今晨駕駛載運鋼捲的拖板車，行經高雄市小港區沿海一路時，疑因轉彎速度過快，拖板上的鋼捲掉落路面波及路旁一輛轎車尾部。警方獲報到場處理，並通知受害車主，當地交通一度受到影響，直到6點半恢復正常。
據了解，施男（40歲）今天凌晨5點半時，駕駛曳引車載著約30公噸的3捲鋼捲沿著沿海一路北向行駛，轉進中山四路之際，疑似轉彎速度過快，車後載著的鋼捲意外掉落，波及路旁一輛轎車尾部，幸無人受傷。
警方獲報到場，隨即依道路交通管理處罰條例對施男開罰，並通知轎車車主。至於掉落鋼捲，清晨6點半時由業者移置完成。
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