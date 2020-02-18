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「撿到皮夾嗎」無賴用這招在超商領走他人錢包

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市凌姓男子在前年8月間到北屯區超商領走他人皮夾，台中地檢署今依詐欺罪起訴。圖／報系資料照
台中市凌姓男子在前年8月間到北屯區超商領走他人皮夾，台中地檢署今依詐欺罪起訴。圖／報系資料照

台中市西屯區凌姓男子突發奇想，前年8月間騎車到北屯區某超商，詢問店員「有撿到皮夾嗎？」因恰巧該超商在同日晚間有消費者拾獲一個皮夾，店員不疑有他，沒有經過身分確認，就把皮夾交給凌，凌拿走皮夾後，將皮夾內的千餘元現金取出，隨後再棄置在路旁，後來真正的皮夾失主到超商找皮夾時，才發現遭他人領走而報案；台中地檢署今偵結，將凌依詐欺罪起訴。

起訴書指出，凌姓男子（36歲）在2018年8月28日晚間10時許臨時起意，騎乘歐姓友人的機車，頭戴紅色安全帽、身穿綠色雨衣，前往台中市北屯區某超商內，向當時在店內的林姓超商店員詢問「有無撿到遺失的皮夾」，因當日晚間9時許，恰巧有人遺失皮夾，所以林不疑有他，未對凌的身分再多做確認，或要求凌留下個人資料，以後後續查詢，就讓凌將皮夾領走。

凌得手皮夾後，將皮夾內的1100元現金取出，再把裝有健保卡、身分證等證件的皮夾棄置在北屯區旱溪路旁，事後真正遺失皮夾的嚴姓男子找到超商，才發現皮夾已遭人領走，因此報警處理。

警方根據機車車牌，循線找到涉案的凌，凌承認領走他人皮夾，檢方根據證人證詞，店內監視器畫面等證據，認定凌涉嫌詐欺罪，今依法起訴。

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