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檳榔攤上班遇搶匪 女店員稱患「新冠肺炎」嚇敵
一名年約20歲、頭戴黑色安全帽的男子，今天凌晨疑持刀闖進高雄市前鎮區一家檳榔攤，洗劫黃姓女店員1萬4000元。男子原打算押被害人到後方廁所，黃女情急佯稱自己罹患新冠肺炎，讓對方罷手逃逸。警方獲報後成立專案小組，已根據特徵鎖定犯嫌，查緝當中。
據了解，一名一名約170公分高，頭戴黑色安全帽、約20多歲的男子，今天凌晨3點35分闖進前鎮區瑞隆路上一間檳榔攤，疑持刀讓黃姓女店員（52歲）不敢反抗，洗劫店內1萬4000元得手。
黃女表示，這名男子有持刀抵住她的大腿，原打算押她到後方廁所。因擔心受害，她情急之下向對方謊稱「我有武漢新冠肺炎」，致歹徒疑懼後迅速逃逸，她趕緊報警求救。
男子徒步逃離檳榔攤，警方成立專案小組調閱監視畫面，已鎖定可疑對象查緝中。
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