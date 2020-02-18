影／30歲男在家輕生 猛男警破門救回人

台中30歲男子與妻感情問題，他在家燒炭想輕生，清水警分局猛男警員林寬破門救回男子。

台中市清水區李姓男子因與妻子感情因素，傳訊告知朋友不想活了，在屋內燒炭自殺，警方獲報趕往現場，從屋外發現屋內有濃濃的燒炭味，當機立斷破門而入，將躺在床上已奄奄一息的男子緊急送醫從鬼門關前救回性命。

清水警分局清水派出所警員林寛，15日早上接獲民眾報案，30歲的李姓男子在住家因感情問題輕生，請求員警到場協助。

警員林寬獲報後立即趕赴現場搜尋，果真發現屋內傳出濃濃的燒炭味，他見狀後唯恐發生不幸，當機立斷一腳踹開房門進入，赫然發現有一名男子躺在床上，一旁還有一盆燃燒中的火盆，該男子已呈奄奄一息的昏迷狀態。

驚員迅速將該房間門窗全部打開讓空氣流通，同時緊急通知救護人員到場協助救護，經警不斷呼喊及拍打李姓男子，男子始逐漸恢復意識，經送醫後所幸無礙。

自殺男子事後向警方表示，因與妻子感情不睦，又逢情人節故感到痛不欲生，才會一時糊塗吞食安眠藥又燒炭輕生。經員警耐心勸說下，男子向警方承諾將好好重新開始，不再讓家人擔心。

清水警分局清水派出所長黃皓展呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安度難關。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )