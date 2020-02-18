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北市深夜車禍！騎士猛撞小黃 身體變形留一灘血救回
台北市中山區民權東、林森北路口今天近凌晨發生車禍。一輛計程車在路口違規左轉，遭急駛而來的機車闖紅燈猛撞；警消到場發現機車騎士大腿、臉部變形，失去生命徵象，急送馬偕醫院搶救，已恢復生命徵象。警方調閱監視器發現，機車騎士為闖紅燈，車速極快；也發現計程車司機的營業登記證是偽造，非他本人。整起事故還由警方詳細調查中。
警方調查，陳姓男子（49歲）昨晚11點51分，駕駛計程車行經民權東路一段，違規左轉林森北路；徐姓男子（22歲）正騎機車在對向民權東路上，他闖紅燈，直接撞上計程車右側，當下失去呼吸心跳，送醫搶救後，目前生命跡象恢復。警方發現徐男車速極快。
警方發現徐姓機車騎士為趕在燈誌變換前經過路口，油門狂催，不過他過路口時已是紅燈。警方對陳姓計程車司機酒測，他無酒精反應；徐姓機車騎士經抽血，也無酒精反應。
警消到場發現，徐姓機車騎士臉頰、大腿撞到變形，地上留有一灘血；他的機車車頭全毀，零件噴落一地，安全帽也脫落在地上。陳姓司機的計程車則是右前門被撞到變形，
警方發現，陳姓計程車司機車上掛的營業登記證，姓名非他本人，是偽造的營業登記證；若徐姓騎士傷勢穩定，將依偽造文書罪嫌及過失傷害罪嫌，將陳姓計程車司機送辦。
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