雲林奇葩駕駛「倒車」上橋 網：致敬《運轉手之戀》

黃姓雲林縣民今天行經斗南鎮縣道158乙福德陸橋，正在橋上彎道時，發現對向來車竟一路「倒車」前進上橋，後方還緊跟一輛拖吊車，黃將影片上傳引來討論，讓大家聯想到知名國片《運轉手之戀》橋段，直說高手在民間。

國片《運轉手之戀》男主角由藝人屈中恆飾演，片中有段屈中恆倒車開計程車，而行車紀錄器拍下的自小客車駕駛，也如出一轍的倒車上路，雖然僅有短短十多秒，但引起用路人注意。

影像被轉貼到臉書社團《斗南人(讚)出來》，引發網友熱議，大家紛紛留言「可能是變速箱壞了，才會後退開，讓人想起「運轉手之戀」」、「傻眼！倒車開」、「好奇葩」。

斗南派出所所長陳奎谷表示，畫面中車輛於道路上倒車屬違規行為，建議PO網民眾將違規畫面提供給警方，警方將依相關法令追究該車駕駛相關責任，且陸橋上雙黃線禁止超車，請用路人依標誌標線行駛，確保行車安全。

斗南警方指出，從影片推測，白色自小客駕駛可能是超車，正好對向有來車，為閃避才倒車開，但在道路上倒車屬違規行為，依「道路交通管理處罰條例」可處600至1200元罰鍰；另若涉及危險駕駛則可罰6000至2萬4000元罰鍰。