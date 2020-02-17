高市復興所員警功夫再現 助女騎士化解鑰匙放車廂窘境

高雄市警察局前鎮分局復興所員警陳漢修，日前才用「一腳」，幫民眾解決機車腳架卡在水溝蓋狀況，被戲稱為「葉問」，前天他又遇到因隨身包包誤放在機車車廂，而前往派出所求助的陳姓女子，助她解決問題。

警方表示，前天下午1點多時，前鎮警分局復興所員警陳漢修遇到剛從西甲郵局領完錢的陳女，當時陳慌張的跑到一旁派出所求助，經她說明下，陳員得知原來是因為她誤將隨身包包還有鑰匙放置在機車車廂中，苦思下仍無法取出。

陳漢修聽完後，氣定神閒的陪著陳女趕到現場，「勘查地形」完向陳女說「待會馬上就幫妳取出來！」。隨著陳漢修深呼吸一口氣，他緊握著機車椅墊，陳女見到機車車廂露出空間，立即將手伸入車廂內將包包與鑰匙取出，成功化解窘境。