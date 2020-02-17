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影／轎車電瓶故障狂被叭 正妹警與路人施洪荒之力推車前行

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市第二警分局公園派出所警員余珮毓在14日晚間，與熱心騎士合力，將王姓男子拋錨的轎車推到路旁，避免交通堵塞。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局公園派出所警員余珮毓在14日晚間，與熱心騎士合力，將王姓男子拋錨的轎車推到路旁，避免交通堵塞。記者陳宏睿／翻攝

台中市第二警分局公園派出所警員余珮毓在14日晚間巡邏時，發現北區三民路、公園路有人不斷按鳴喇叭，女警前往調查，發現是王姓男子的轎車「顧路（台語：故障）」，因電瓶故障無法啟動，女警先安撫王車內的三名幼童，將幼童導引到路旁後，與王及熱心騎士合力將轎車推到路旁，避免塞車，王也感謝女警的熱心協助。

台中市第二警分局公園所表示，14日晚間8時30分許，女警余珮毓發現有輛轎車停在路中不行駛，引發後方車流堵塞，女警前往察看時，轎車駕駛王姓男子解釋，疑似是轎車電瓶故障造成車輛熄火。女警得知後，先協助車內三名幼童下車至路邊安全處等候，以防止後車追撞造成受傷。

女警安置完幼童後，與王合力推車，使盡力氣該車仍是不動如山，路過的機車騎士見狀，也紛紛將機車停妥加入推車的行列，順利將轎車移至路邊，王轎車經重新換裝電瓶後，車輛即順利上路。經查，王當時是開車帶兒子及親戚的孩子剛吃完飯準備回家，不知停等紅綠燈時轎車電瓶故障而熄火，才會造成交通堵塞。

第二警分局表示，警察是人民保母，不僅應做好份內的工作，也應該本著「身在公門好修行的精神」，為需要幫助的民眾多做一點，本著同理心，親民愛民，讓民眾感受到警察的親切與專業形象。

台中市第二警分局公園派出所警員余珮毓的顏質高，是台中警界公認的正妹女警。圖／台中市警局提供
台中市第二警分局公園派出所警員余珮毓的顏質高，是台中警界公認的正妹女警。圖／台中市警局提供

警察 台中市 塞車
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