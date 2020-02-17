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大鬧急診室竟是嫌太吵 辱罵醫護打保全被訴
新北市41歲何姓男子去年5月間到桃園市一家醫院掛急診，嫌診間太吵要進觀察室休息，被李姓護理師制止，何男竟以台語辱罵「死胖子」，陳姓保全上前勸說及請何離開，卻遭何打陳左臉一巴掌、吐口水，恐嚇辱罵「你們保全都是狗」，檢察官調查屬實，桃園地檢署今天偵結，將何男依公然侮辱、傷害罪嫌提起公訴。
地檢署調查，何男去年5月2日上午前往桃園市一家醫院掛急診，看到急診室人多，他嫌太吵，想進入急診觀察室休息，李姓護理師看見，立即阻止何進入，何不滿護理師阻攔，竟以台語開口辱罵李姓護理師「死胖子」，李姓護理師以何男公然侮辱提告。
當時急診室陳姓保全人員發現上前勸說、請何男離去，不料何竟不爽惱怒突然出手打陳左臉一巴掌，還拉住陳，出言恐嚇「你皮在癢不要給我出去」、「你們保全都是狗」侮辱陳姓保全，還向陳吐口水，造成陳姓保全心生害怕，驗傷提告。
何男在急診室與醫療人員、保全發生暴力犯行，警方據報趕到制止後，將他依法帶回製作筆錄送辦，何男坦承與李姓護理師、陳姓保全發生爭執。檢方表示，醫院光碟錄下何男辱罵李姓護理師、暴力打陳姓保全過程，陳頭部外傷事實佐證下，檢察官將何依公然侮辱、傷害罪嫌起訴。
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