超速嚴重！台61線區間測速3月2日開張 1月試照1459輛達開單標準

彰化第一個區間測速系統，目前就設在台61線西濱彰化快速道路鹿港、伸港間北上路段，訂3月2日正式開張，彰化縣警局交通隊先行測試系統，元月份1459輛次達到開單告發的標準，顯見超速情況很嚴重，交通隊提醒駕駛人，快速道路超速是從3000元起跳，小心傷了荷包。

彰化縣警察局表示，為台61線西濱快速公路彰化段去年12月27日全線通車，成為全國第一條也是最長的南北快速公路，由於免收通行費，因此很多民眾作為國道1號及國道3號的替代道路，再加上沿線經過中部多個重要工業區，大型車輛往來通行頻繁，加上路面起伏，側風強，常釀成死傷車禍，其中不乏超速肇事，為保障用路人行車安全，彰化縣警察局因此向交通部爭取經費，建置科技執法─區間測速系統。

彰化縣警察局在台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間，建置此一區間測速系統已經完成，全長8943公尺，從今年1月1日起至3月1日為宣導期，並訂3月2日0時起，實施超速違規取締。

經警方測試統計，今年1月份(不含春節連續假期期間)，通過監控路段車流量計8萬3362輛次，行車速度符合每小時速限90公里規定者計6萬6951輛次，行車速度超過速限規定者計1萬6411輛次，其中超速達速限10公里以上者計1459輛次，也就是超速達到法定優先舉發對象就有1459件，而台61線屬於快速道路，超速違規比照高速公路罰則，可處3000元以上6000元以下罰鍰。

彰化警方表示，以往固定式測速照相桿僅能單點測速取締，實施區間測速可將速度控制範圍由點擴展至線，有效達到台61線「速度管理」的目標；由車輛通過區間測速起點及迄點時，設備將辨識車牌及記錄通過時間，系統自動換算平均速率，因此車輛在區間測速路段行車都必須遵守速限。