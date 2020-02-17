路旁停車成墊腳石 男子踩行李箱爬窗進民宅搜括財物

基隆市張姓男子用踩踏路旁汽車行李箱方式，接連兩天涉嫌侵入民宅行竊，搜括財物。第2次犯案不久身分就被鎖定，當天被捕。員警在他的住處起出贓物，並在汽車行李箱採到他的指紋。檢方認定事證明確，依加重竊盜罪將他起訴。

檢警調查，張男去年12月16日清晨走到劉銘傳路一處巷子，踏上停放巷口的汽車行李箱，再爬上住家窗台，打開未上鎖的窗戶後，進屋搜括皮夾內4千元、金項鍊1條、名牌手表2只、行動電話1支。

張男食髓知味，隔天中午又到同一地點以踩汽車行李箱方式，爬進另一戶民宅，偷走7枚戒指、2個鑽石墜子和玉珮、琉璃、白玉墜子各1個、黃金鑲鑽耳環1對、王手鐲1個和些許現金。

警方循線很快鎖定張男涉案，並在汽車行李箱採到他的指紋。員警在他第2次犯案當天下午就持搜索票到他的住處，查扣部分贓物，偵詢後送辦，檢察官偵結起訴。