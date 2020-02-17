散布「長庚醫院遭管制」假訊息錄音檔 調查局查獲源頭
調查局近日持續偵辦有關新冠肺炎假訊息案，查出LINE林姓用戶1月間，傳送「長庚遭管制」錄音檔，誣指「林口長庚醫院開始管制」，還說疫情很可能會跟SARS相同，高雄市調查處日前已約談林男到案，依違反傳染病防治法偵辦。
該假消息指出，「今天早上我一個朋友轉發他醫生朋友回診林口長庚醫院，傳來的錄音，請大家注意，一定要戴口罩👇聽一下」，並傳送一個「長庚遭管制」的錄音檔。
錄音內容指出，目前林口長庚醫院已經開始管制，且在發燒篩檢區有1名疑似武漢肺炎的病患，目前要進入長庚醫院都要戴口罩，且進去可能就出不來，最後還說這波疫情很可能會跟SARS相同。
消息散出後，疾病管制署及林口長庚醫院已澄清為假訊息。
另外，社群軟體IG楊姓用戶，涉嫌在限時動態張貼與朋友對話截圖，內容指「我媽說她朋友去遠百」、「然後有一個櫃姐把她拉到旁邊 然後拿一個口罩叫他戴」、「對面那個櫃姐剛從武漢回來，但是高層說不能講，不然整個遠百會被封館」等不實訊息。
對話截圖遭其他400多名追蹤轉貼散布，新竹市調查站也依違反傳染病防治法約談林到案。
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