詭！台中大樓管理員巡邏一夜未歸 被發現墜電梯井屍僵

台中市大信街的大樓管理員許姓男子今天凌晨1時巡邏，從9樓搭乘大樓電梯，未料卻一夜未返回一樓管理室，今天上午7時許，另名管理員要交接班時，發現許不見蹤影，調閱監視器發現，許疑搭乘電梯時故障，受困電梯內後，意圖自行爬出，可能因此受困電梯井內，消防隊獲報到場，並配合電梯業者開啟打開電梯門後，發現許已墜落在地下二樓的電梯井內，已明顯身亡，全案今由檢察官相驗，家屬對死因沒有意見，已開出死亡證明。

據查，許姓男子（66歲）剛任職該大樓的管理員不到3個月的時間，昨天是代其他同事的班，今天凌晨1時許，許在大樓巡邏時，從9樓搭乘電梯，疑因電梯突然故障，造成電梯從9樓滑落到7樓至8樓中間，許一時情急，打開電梯門後意圖自行脫困，未料卻不慎墜落到地下二樓的電梯井底。

今天上午7時許，另名要接許班的管理員上班，卻發現許沒有在崗位上，因此先調閱監視器，發現許搭乘電梯時，可能因電梯故障而受困電梯井，所以請消防隊、電梯業者到場協助。

黎明消防分隊獲報到場，發現許已陳屍在大樓地下二樓的電梯井，已明顯死亡，呈現屍僵狀態，全案交由轄區派出所報請檢察官相驗。