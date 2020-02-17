隧道內拋錨未放警示標誌 被撞要負四成責任判賠83萬

貨櫃運輸公司陳姓司機駕駛貨櫃曳引車，行經基隆港東岸聯外道路隧道內故障，停放車道未在車後設置故障標誌。環保企業戰姓司機駕駛大貨車從後方撞上曳引車，環保業者認為對方要負80%責任，求償約190萬元。法官重新核算損失金額，認為貨運業者僅應負40%責任，判賠83萬多元。全案可上訴。

原告起訴主張，陳姓司機去年2月3日上午10點13分駕駛曳引車，在基隆港東岸聯外道路（台62甲線）基隆往瑞芳方向指標3.9公里隧道拋錨後，停放在隧道內右側車道，卻未依規定在故障車後方100公尺以上距離設置故障標誌。

戰姓司機同日上午10點29分駕駛大貨車，行經事故路段駛過彎道才發現拋錨車，並因左側車道有其他車輛行駛，不能閃切至左線，直接撞上曳引車，蒙受修車、營業損失及貨車價值減損共超過200萬元。陳姓司機應承擔80%過失責任，因此向貨運林姓業者請求連帶賠償約190萬元。

林姓業者辯稱，陳姓司機在曳引車拋錨後，因找不到故障標誌才回車上想排除故障。在距事故發生10多分鐘，其他車輛通過並沒有發生車禍。戰姓司機沒有煞車就撞上曳引車，行車事故鑑定會認為陳為肇事次因，戰為肇事主因，賠償金額由法院審酌。

法官指出，監視影像顯示當日上午10點13分26秒，陳駕車在隧道內故障停下，開啟故障燈。10點14分34秒似有人下車又上車，但未在車後放置警示設施。10點29分58秒發生追撞。

法官指出，客觀上戰男並無不能注意情事，但未注意車前狀況採取必要安全措施，過失甚明，行車事故鑑定會也認為是肇事主因。審酌事故發生經過，認戰男應負60%過失責任，經核算求償金額以209萬多元為適當，林姓業者負擔40%，判賠83萬多元。