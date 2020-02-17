當年缺30元買炭！單親媽攜兩孩子活下來 如今女兒台大畢業

新北市發生單親媽媽攜兩子自殺，一名同樣也是單親的女網友，今天在網路上發文表示六年前也一度想要帶著孩子走，但就是因為缺了30元買炭，而活了下來，如今回頭再看，「往前看或許是困難，但回頭看會是滿滿的感恩！」

網友對她的發文，紛紛給予支持，留言「妳很勇敢，謝謝妳努力讓孩子看得到將來」、「偉大的媽媽」、「那個媽媽醒過來發現孩子死了一定非常痛苦」。

這名網友在「抱怨公社」粉團發文，說她有兩個孩子，也是低收入戶，兒子是ADHD加情緒障礙特殊生，六年前兒子被師長當著全班同學面前罵「你沒爸爸教的孩子啊」，那時她開刀兩個月沒工作，親人紛紛遠離她，甚至連電話都不敢接了。

她知道自己快不行了，身上沒剩多少錢，有次兒子又被老師轟出教室，要她去學校帶他回家，當時她帶著身上不到三位數的零錢出門去載兒子，回程不是家，是去買炭，但因錢不夠，躊躇不前來回徘徊著。兒子哭累了，跟她說肚子餓了，她才回過神，視線離開了那包炭，買了65元的便當給兒子吃。

她裹著兩條被子死命的哭，最後跟兒子特教巡迴謝易芬老師打了電話求救「老師，我們沒有路了！全堵死了」，這老師停了接下來所有的課程，立馬趕到她家，花蓮縣政府社會處啟動了特殊際遇款項，幫助母子三人。

她的憂鬱症也獲得了身心科醫師王春惠的幫助，還有法扶律師吳美津，一直在幫助她一家三口，常常在火車站「巧遇」，為她加油打氣，買了好多便當。她很認真用力努力服藥、運動，發誓用爬的也要爬過自己所有的不能與痛恨，兩個月後，重回工作崗位。

她說，往後餘生「我要努力、用力、認真活下去，就是對所有貴人們的最好報答！」人生最好的報復是戰勝自己！六年過去了，女兒去年台灣大學畢業，兒子高職一年級了。這世上沒有誰比較勇敢堅強，只有你願不願意給自己勇敢堅強的機會！「絕望時請您再給自己一次機會。」