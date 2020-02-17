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影／疑似餵藥害死2稚子 低收單親媽媽押回警局不發一語
新北市1名上周才被通報有經濟需求與情緒困擾的30歲吳姓低收單親媽媽，昨天凌晨向前夫借錢未果，之後便在汽車旅館被發現，疑似餵食抗憂鬱藥物給6歲兒子、8歲女兒，自己再吞藥自殺，造成2名稚子喪命、吳女送醫，今天下午被蘆洲警分局帶回偵訊。
吳女昨天清晨意識模糊被救護車送醫，住院1天，今天由警方陪同辦理出院，大批媒體在警局門口守候，追問：「怎麼忍心帶小孩走？是有遇到什麼困難嗎？」但是吳女不發一語，直接被帶進警局。
吳女被查出上個月底曾以診所處方箋領取280幾顆抗憂鬱藥物，但命案現場找到的藥袋僅剩20幾顆，她因此被懷疑強行餵食藥物給孩子，自己再吞服藥物自殺。
檢察官昨天下午偕同法醫相驗遺體，2個孩子頸部都有疑似勒痕，但初步尚無法判定死因，擇日將解剖調查。吳女被依殺人罪嫌帶回警局，專案小組仍在偵詢中。
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