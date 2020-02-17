82歲老人寒夜迷途山區車陷淤泥受困 員警尋獲助返家
台南市新化區82歲陳姓老翁昨中午打電話給女兒說要騎車去玉井找朋友，傍晚就會回家，結果到半夜11點都還沒回家，又無手機可聯繫，深怕發生意外，急忙到新化分局新化派出所報案，請警方通報協尋，也在臉書貼文求助。
善化警分局大內分駐所所長謝憶文、潭頂派出所長朱福銘執行深夜聯合巡邏勤務，今天凌晨獲報後查尋老翁騎車經過路線，發現昨晚8點多出現在大內區二溪里大匏崙交流道，之後就失去蹤跡。
善化分局表示，謝、朱2人隨即前往交流道附近山區偏僻農路找尋，一路上顛頗的路面不但起霧且無路燈，增加搜尋困難，寒夜溫度驟降，「2位所長不畏寒流來襲，仍持續地毯式搜尋」。
兩人今天凌晨1點左右在大內區二溪里台84線35K涵洞旁轉彎處，發現果園內疑有反光，以強力手電筒照射，赫然發現老翁趴睡在機車上，經查就是通報協尋對象。
善化分局表示，兩人立即下車合力將陷於淤泥的機車抬起，攙扶老翁上巡邏車保暖，載返分駐所後，奉上熱茶及泡麵果腹，同步通知老翁之女兒前來分駐所將其帶回。
警方說，原本兩名所長沒聲張，因老翁女兒對兩人熱心服務的精神，感到非常不好意思，頻頻道謝致意，並在臉書上po文致謝，「才使本案曝光廣受好評」。
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