影／男子行竊娃娃機店食髓知味 今凌晨再光顧被逮

高雄胡姓男子上周行竊六合路上某間娃娃店，得手8萬元零錢，沒想到他食髓知味，今天凌晨時又重回店家，準備下手時，被施姓店主透過遠端監視器發現，連絡警方將他現場逮捕，警詢後，依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，施男（41歲）上周才光顧六合路上這間娃娃機店，偷走8萬多元零錢，店家老闆胡男（40歲）受損失後，監視器全都錄，氣憤的將他身影錄下並貼在牆上警告，沒想到今天凌晨1點11分時，他又戴著鴨舌帽隱藏臉部特徵進入店內，仍無畏繼續拿著「鑰匙」行竊。