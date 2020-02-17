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影／男子行竊娃娃機店食髓知味 今凌晨再光顧被逮

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄胡姓男子上周行竊六合路上某間娃娃店，得手8萬元零錢，沒想到他食髓知味，今天凌晨時又重回店家，準備下手時，被施姓店主透過遠端監視器發現，連絡警方將他現場逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄胡姓男子上周行竊六合路上某間娃娃店，得手8萬元零錢，沒想到他食髓知味，今天凌晨時又重回店家，準備下手時，被施姓店主透過遠端監視器發現，連絡警方將他現場逮捕。記者邱奕能／翻攝

高雄胡姓男子上周行竊六合路上某間娃娃店，得手8萬元零錢，沒想到他食髓知味，今天凌晨時又重回店家，準備下手時，被施姓店主透過遠端監視器發現，連絡警方將他現場逮捕，警詢後，依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，施男（41歲）上周才光顧六合路上這間娃娃機店，偷走8萬多元零錢，店家老闆胡男（40歲）受損失後，監視器全都錄，氣憤的將他身影錄下並貼在牆上警告，沒想到今天凌晨1點11分時，他又戴著鴨舌帽隱藏臉部特徵進入店內，仍無畏繼續拿著「鑰匙」行竊。

胡透過遠端監視器看到施又再次前來，通知苓雅警分局凱旋派出所員警到場，將他逮捕。胡聲稱鑰匙從地上撿來，才得以開啟店內12台機台鎖頭，以偷走零錢，坦承犯案。警詢後依竊盜罪嫌將他函送偵辦。

高雄胡姓男子上周行竊六合路上某間娃娃店，得手8萬元零錢，沒想到他食髓知味，今天凌晨時又重回店家，準備下手時，被施姓店主透過遠端監視器發現，連絡警方將他現場逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄胡姓男子上周行竊六合路上某間娃娃店，得手8萬元零錢，沒想到他食髓知味，今天凌晨時又重回店家，準備下手時，被施姓店主透過遠端監視器發現，連絡警方將他現場逮捕。記者邱奕能／翻攝

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