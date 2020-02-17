大學生撿到的寒假 機車環島卻拋錨受困山區

因應新冠肺炎防疫，國內大學延至3月初開學，一名邱姓大學生趁撿到的寒假與同學騎機結伴環島，11日卻在高雄大社觀音山風景區熄火拋錨，由於深夜時分機車行都已打烊，不知所措，只好求助警方，仁武警分局大社分駐所員警獲報，帶著行動電瓶上山協助修車，才讓這群山學生順利脫困。

警方表示，邱姓大學生與同學結伴騎車環島，準備返回嘉義。但途經高雄大社觀音山區的義大遊樂世界附近，機車卻發不動，一行人在山上不知所措。

警方獲報後，由警員張仲凱、林瀞 前往了解，再請李哲政、廖育彬等員警攜帶行動電瓶支援處理，四名員警費了九牛二虎之力修好機車，讓邱姓等大學生不致受困山區，對警方感謝不已。