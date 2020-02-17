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台北美味小館少東積欠賭債 父收回經營權為子扛千萬

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。聯合報系資料照
示意圖。聯合報系資料照

老店台北美味小館前老闆王嘉震假冒父親名義借款，甚至還與地下錢莊借錢，共積欠上前萬元賭債，因此王父只好收回經營權為子還債，而餐廳也發出聲明澄清經營人已非王，若有借貸則依法處理。

據TVBS報導，王嘉震2017年5月假冒父親名義簽下本票借款50萬，遭台北地院依偽造有價證券罪判刑1年8月，之後家人還發現王與地下錢莊借錢，因此王的父親只好將經營權收回為兒子償還債務，沒想到同年7月，王又再次以投資球員卡涉詐騙30萬，被判刑4個月得易科罰金12萬元，案件仍在上訴審理中。

因王多次以美味小館的名義借貸，使餐廳經營備受困擾，對此台北美味小館2017年10月曾在臉書發出聲明，因前主營運者王嘉震先生多年經營不善，資金營運頻出問題，本店已於2017年6月8日更換營運者，王嘉震先生即退出經營權，和台北美味小館已無任何營運關係，如有任何借貸關係，請自行至法院正式提告，而聲明也強調，若騷擾或干擾本店正常營業，也會依法提告提出訴訟。

報導指出，餐廳店長王嘉震妹妹王當君表示，因爸媽捨不得餐廳結束營業，所以才會將債務頂下來幫忙回債，目前事情已經交由司法程序做處理，也不想再談論王的事情。不過，王父也說，若兒子願意改過，仍願意協助他重新出發。

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