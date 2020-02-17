毒男氣喘成植物人要國賠500萬？看守所免賠確定

古姓男子涉毒而到屏東看守所觀察勒戒，2010年間氣喘病發，他家人認為管理員無視他已失禁而昏迷，卻浪費時間請無急救知識的雜役替他換衣、上腳鐐，沒給任何急救或給氣管擴張劑治療，害他成植物人。古2014年12月死亡，家人以公務員怠於執行職務，欲求償1381萬元，但先索500萬，一、更二審皆敗訴，最高法院駁回上訴確定。

古姓男子(42歲歿)2010年4月15日進入屏東看守所勒戒，但5月12日深夜氣喘病發，當時管理員看到古按報告燈，曾給他氣管擴張劑，但古第二次按燈時則沒給。古因腦部缺氧，向室友求救，所方將他抬到中央台，並請人替他換衣、上腳鐐，家人認為這延誤就醫，讓他成了植物人。

屏東看守所表示，受觀察勒戒的人行動自由受限，一切活動都要經許可，管理員是按照規定來處理，不能拿當事人在外自由活動時的狀況來比擬；管理員若已經盡速將病患送醫，如仍有不可預期的結果，也不能認定有過失，況且上戒具期間也是在等救護車前來。

屏東看守所指出，所方人員將古自中央台門口送到國仁醫院，只花11分鐘，沒有拖延，而看守所設備不足，即使給古再多的吸入型擴張劑也無濟於事，更不可能進行呼吸重建，除了一般給氧並送醫外，沒有更好的處置方式。

古姓男子2003年起就因氣喘、慢性氣道阻塞而到國仁醫院就診，在事件發生之前，也因高血壓、糖尿病、呼吸困難等症狀診治數十次。國仁醫院劉姓醫師證述，古大、小便失禁，代表他腦部已嚴重缺氧，無法獨立自主呼吸，這時即使給再多吸入型擴張劑也無濟於事，也認為以屏東看守所的人力和技術，當時除了給氧送醫外，沒有更好的急救方式。

榮總的鑑定意見也認為古當時持用的「使肺泰」適應症為可逆性呼吸道阻塞疾病（ROAD）常規治療、嚴重慢性阻塞性肺部疾病（FE V1 < 50% 預期值，FEV1/FVC< 70% ）的維持治療，不是供緩解急性症狀用。高院高雄分院更二審認為看守所人員沒再給古「使肺泰」，與發生缺氧性腦病變無相當因果關係。

高院高雄分院更二審認為屏東看守所人員沒有怠行職務，死者家屬依國家賠償法請求負損害賠償責任無據，最高法院也認同更二審見解，駁回家屬上訴。