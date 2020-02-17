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影／被搶千萬不心痛 卻狂催「筆錄做快點」啟人疑竇

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市阮姓男子前天下午開車時，遭人開車前後包夾，搶走車上現金，阮也被歹徒攻擊掛彩送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市阮姓男子前天下午開車時，遭人開車前後包夾，搶走車上現金，阮也被歹徒攻擊掛彩送醫。記者陳宏睿／翻攝

台中市阮姓男子疑為詐欺集團車手身有鉅款，遭楊姓男子等人覬覦，15日下午4時許，楊等6人以兩車包夾的方式，在南屯區趁阮停紅燈時，持球棒等器械，破壞阮駕駛的轎車、攻擊阮，搶走阮放在車內現金，楊等人棄置一輛作案轎車在現場，搭乘另輛轎車逃逸，警方詢問阮時，阮自稱損失千萬，卻對資金來源交代不清，還催警「筆錄做快點」，對一般人損失鉅款的態度截然不同，引發警方起疑，懷疑強盜案內情不單純，全案已陸續逮回涉案楊姓男子等8人，查獲190餘萬贓款、犯案工具，將依強盜罪嫌偵辦。

據調查，阮姓男子（46歲）是越南歸化我國籍人士，疑為詐欺集團車手，阮因身懷鉅款遭同夥覬覦，15日下午4時許，駕駛轎車從國道一號下五權西交流道後，在南屯區五權西路、文心南路口停等紅燈時，六名歹徒分開兩輛白色、黑色轎車，以車頭、車側包夾方式，阻擋阮去路後，由楊姓（21歲）、石姓(21歲)、張姓（21歲）、李姓（21歲）、賴姓（19歲）男子等人，持開山刀、棍棒、鐵鎚等器械，攻擊阮的轎車車窗，並攻擊阮的頭部、背部，造成阮多處傷勢。

楊等人從阮車的右前乘客座拿走兩個裝有現金的手提袋、點鈔機，並搭乘作案的黑色轎車逃逸，白色的作案轎車棄置在現場，警方到醫院詢問阮時，阮證稱損失千萬元，但對資金來源交代不清，辯稱是「從客戶收來的貨款」，但警方在詢問細節時，阮面露不耐，還催警方「筆錄做快一點」，與一般人損失鉅款的態度，截然有異，引起警方高度懷疑，遭搶現金來源不單純。

警方根據監視器調查，發現楊等人搭乘租賃車逃逸到南投後，再換車回到台中市區，警方陸續在前天、昨天晚間在北區的大樓、犯嫌租屋處、投宿的摩鐵等8處地點，帶回涉案楊姓男子等8人（7男1女），其中一人未成年，並查獲疑似贓款190餘萬元、作案的開山刀、鐵鎚、棍棒、點鈔機等贓證物。

據查，楊等人面對警詢對案情避重就輕，阮是否涉嫌其他刑案，贓款是否為詐騙所得，具體遭搶的金額、犯案手法、過程，都有待後續調查釐清，全案暫依強盜罪嫌偵辦。

台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶，檢警陸續在前天、昨天帶回涉案8人。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶，檢警陸續在前天、昨天帶回涉案8人。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶，附近商家監視器拍到行搶過程。圖／讀者提供
台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶，附近商家監視器拍到行搶過程。圖／讀者提供
台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶，警方獲報到場調查。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶，警方獲報到場調查。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶，檢警陸續在前天、昨天帶回涉案8人，並查扣現金、點鈔機、鐵鎚等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子等6人15日下午4時許，當街在南屯區五權西路行搶，檢警陸續在前天、昨天帶回涉案8人，並查扣現金、點鈔機、鐵鎚等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

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