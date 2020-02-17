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慰警駁高雄治安崩盤 韓國瑜：太受關注有「月暈效果」

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
韓國瑜（右起）、高雄市警察局長李永癸。記者林伯驊／攝影

今年春節年初四晚間到隔天凌晨，高雄左營區瑞豐夜市及翠華路接連發生2起暴力案件，轄區左營分局偵查隊長就在本月初高雄市警局人事調整，被調郊區分局，今天上午韓國瑜第一個行程到分局頒發兩案的慰勉獎金及破案茶，拿科學數據澄清高雄治安比去年進步，絕不像外界形容崩盤，是因高雄太受關注，有「月暈效果」。

會後媒體詢問「偵查隊長被撤換是否打擊警察士氣」、「新冠肺炎防疫是否會有新措施」，韓國瑜都不回應；市警局本月初發布人事令後並沒特別說明左營偵查隊長異動原因，基層懷疑與2起暴力事件脫不了關係。

韓國瑜致詞說，過年期間瑞豐夜市、翠華路民宅這兩件暴力犯罪，左營分局當天就破案，他代表高雄市政府及市民朋友致上最高敬意、謝意，「高雄市的治安絕對不是像外界形容的發生一些鬥毆事件、暴力事件好像治安就要崩壞，絕無此事。」

韓國瑜拿數據佐證，表示根據高市警局統計2019年全般刑案發生2萬7655件，較去年2萬8316件下降2.3%，暴力犯罪、殺人、強盜搶奪等重大刑案發生90件，也比去年106件下降17.8%；2020年至今2月下旬，刑案發生2729件，比去年同期3163件進步，下降13.7%，而暴力犯罪發生6件，去年同期15件下降60%，可見高雄市刑案跟暴力犯罪幾乎都在下降。

韓國瑜認為，高雄因受媒體等大量關注，很多案件有「月暈效果」，「同樣一個刑案在高雄發生，跟在其他縣市發生，被關注、被報導甚至被扭曲情況大不同」，韓說，高雄警方及眷屬一定覺得有志難伸、這口氣嚥不下，為何治安在進步，外面卻不停擴大？對警察不公平。

不過韓國瑜話鋒一轉，指多年來政府發展重北輕南，北台灣如少林寺，發展被重視；南台灣是武當派，有「後發優勢」卻一直沒有被激發，南台灣的經濟發展生命力若能被激發，未來會光明且前途無可限量，那所有投資或觀光客將最重視治安，警察肩膀責任會很大。

韓國瑜也說，日前傳出員警執行高雄燈會勤務突中風，他與警察局長李永癸去探視，該員警妻子喊「這工作太辛苦」，他清楚警察壓力很大，但一個城市需要警察、警察是人民英雄，盼咬緊牙根做好治安工作。

韓國瑜拿數據指高雄治安比去年進步。記者林伯驊／攝影
韓國瑜（右六）慰勉左營警分局破案有功人員。記者林伯驊／攝影
高雄市長韓國瑜（右三）今天上午第一個行程到左營警分局慰問。記者林伯驊／攝影
左營警分局轄區今年農曆春節期間連發生兩起暴力犯罪。記者林伯驊／攝影
韓國瑜（左起）頒破案獎金給左營分局現任偵查隊長林士元。記者林伯驊／攝影

韓國瑜
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