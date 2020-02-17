女乘客連罵運將6聲白癡 檢察官不起訴：沒其他人聽到

基隆市陳姓女子搭乘馮姓司機駕駛的計程車，兩人對行車路線起爭執。馮指控陳女涉嫌罵他白癡，還「講了6遍」。檢方指出，因為陳女是在門窗緊閉的車內罵人，不符公然侮辱罪要件，處分不起訴。

檢警調查，陳女去年8月26日晚間在基隆市信一路，搭乘馮男駕駛的計程車，雙方因為對行車路線意見不同，陳女對馮說「喔，就白癡，真的是」、「你本來就白癡嘛，我講了6遍」，被馮控告公然侮辱。

檢察官指出，刑法公然侮辱罪須行為人在不特定或特定多數人，得共見共聞情形下辱罵他人才成立，陳女是在車門緊閉的車內辱罵馮姓司機，除了當事人雙方，沒有其他人看到、聽到，不合公然要件。

檢方表示，因查無其他證據認定陳女有妨害名譽犯行，也不能單憑馮男指訴，即認陳女對他公然侮段，陳女罪嫌不足不起訴。