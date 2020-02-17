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野溪溫泉傳溺斃：被沖下深潭怎麼辦？

斬首、反恐…陸戰蒙面特勤隊 國軍最悍部隊 神祕任務曝光

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男大學生魂斷南橫最美秘境溫泉 行家：前往栗松勿獨行

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
山難救援專家呼籲民眾前往栗松，最好結伴同行，一旦發生狀況時，身邊有人可隨時搭救、援助。記者羅紹平／攝影

位於南橫公路摩天段，被譽為南橫最美秘境的栗松溫泉，2月12日發生1男大學生前往栗松溫泉途中，攀岩渡溪時，意外從巨岩上滑落一處漩渦潭溺斃。山難救援專家呼籲民眾前往栗松，涉水及攀岩渡溪時，最好別落單，一旦發生狀況時，身旁有人可隨時搭救援助。

淡江大學土木系黃姓學生等一行多人，12日下午前往栗松溫泉泡湯，黃不慎掉落深潭，同行友人隨後發現救起時，黃已無生命跡象。

台東縣消防局勤務中心當天下午12點53分接獲報案，因山路難行，救難直升機也無法吊掛，直到當天晚上7點42分，搜救人員才將遺體以人力接駁的方式，運到南橫公路上，交警方及葬儀社善後。

台東縣消防局關山大隊表示，溺斃的黃姓大學生因體力好，走在最前，與同行友人有一段距離，他落水時，身旁沒人及時救援，發生憾事。

參與當天救援的「助民山域搜索社」鴨子教官說，栗松溫泉位於深山溪谷，空勤直升機無法吊掛，發生狀況時，只能以人力接駁，救援不易。

栗松溫泉位在新武呂溪上游山谷裡，每年11月至隔年3月枯水期，最適合民眾前往泡湯，但到栗松溫泉，須從南橫公路摩天段下切約600公尺山壁，再涉水渡溪，其中有段近數十公尺長的溪岸須攀爬巨岩，稍一不慎就會滑落到水裡，接近溫泉的一個漩渦潭，雖然不深，只到胸部，但掉下去時，可能因緊張而溺水。

搜救人員余嘉明也提醒山友，前往栗松溫泉除了結伴而行，還要準備繩索、穿防滑鞋，因人生不能再重來。

栗松溫泉被喻為南橫公路沿線最美的野溪溫泉。記者羅紹平／攝影

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