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50歲台男疑畸戀22歲越南按摩女 縱火活活燒死她
新北市蘆洲區中華路1家養生館今天凌晨3時許疑遭縱火，1名22歲越南籍黃姓按摩女郎疑因感情糾紛，被年約50歲的台籍蘇姓男子潑汽油點火活活燒死，警方已全力緝凶中。
據養生館其他員工指稱，蘇姓男子愛慕黃女產生感情糾紛，曾經因此鬧上警局，蘇男今天凌晨3時許衝進養生館大吼，喊著要找黃女，並拿出汽油對著其他員工潑灑，亮出打火機作勢點燃，員工直接逃出店外報警，沒多久養生館2樓起火燃燒，竟然是蘇男衝到包廂縱火燒死黃女。
新北市消防局第三大隊副大隊長李勝傑指出，消防隊獲報養生館發生火警，趕抵時2樓冒出火煙，立刻射水迅速撲滅火勢，但2樓隔間內發現1具女性焦屍，燃燒面積約4平方公尺。這起火警同時造成大樓8樓的年邁住戶受到驚嚇送醫，無生命危險。
警方表示，本案疑為感情糾紛縱火殺人，專案小組已鎖定蘇嫌身分，調閱周邊監視器全力追緝中。
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