高市警交大文宣印五星旗 警局修改懲處大隊長也記過

高雄市警察局交通大隊文宣印有「五星旗」惹議，今天時被媒體爆出有民眾投訴，市警局火速重懲。但在晚上10點多時，市警局修改懲處，除將原本的業務承辦人與組長申誡改為記過，連帶將交大陳姓大隊長記過一次。

高市警局交大因文宣印有五星旗圖樣惹人非議，市警局雖坦承，是因廠商使用網路免費圖稿印製，承辦人校稿時未注意到才有疏失，因此將業務承辦人與組長紀申誡一支。

但今晚10點多時，警局長李永癸於警局內部開會研議，將懲處加重，警務員承辦人改為記過2次、直屬組長因督導不周，記過一次並調離非主管職，連帶陳姓大隊長記過一次。市警局除要求廠商重新印製外，另追究廠商責任。