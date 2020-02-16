不只高雄台中也出包 中市交大文宣有對岸女交警
高雄市警局的交通安全宣導文宣被發現出現對岸五星旗，無獨有偶，台中市警局印製的交通文宣，也被發現出現疑似對岸女交警制服的卡通人物，臉書粉絲頁「只是堵藍」今天晚間發布在網路上後，引發各界討論，台中市警局交通大隊表示，承認疏失，將要求廠商重新印製5000分文宣，重新發給各分局，並究責相關疏忽人員的行政責任。
台中市警局交通大隊長林沐弘表示，經查證，該文宣的確是交通大隊所花費印製的，該文宣是在去年8月委由外包廠商，以5355元的經費，印製5000分，並發放到台中市警局所轄的各個分局，經聯絡承包廠商，廠商承認是該女警圖案是從免費圖庫抓取，已緊急回收各分局有錯誤文宣的，並要求廠商重新印製正確的圖案的文宣。
台中市警局交通大隊長林沐弘表示，另外也將追究相關承辦人的行政責任，未來會成立文宣審查小組，要求主管落實監督之責。
臉書粉絲頁「只是堵藍」今天晚間在發布了一張台中市警局、交通部道安委員會所印製的交通文宣廣告，但廣告中的卡通女警圖案，經該粉絲頁比對之後，與對岸的女警十分相似，引發網友議論。
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