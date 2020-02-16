被搶千萬男疑為水房運鈔員 警查獲7嫌追回贓款107萬

台中市阮姓男子昨天下午4時許，駕駛轎車從國道一號下五權西交流道後，在南屯區五權西路、文心南路停等紅燈時，遭5名歹徒分開兩輛轎車，前後包夾阮的轎車，隨後歹徒持棍棒等器械，攻擊阮的轎車車窗玻璃，歹徒打破玻璃後，攻擊阮的頭、背部，並搶走阮放置在車內的鉅額現金，隨後開車逃逸，阮向警方證稱至少千萬，警方昨晚、今晚陸續逮回涉案楊姓男子等7名犯嫌、疑似贓款107萬元，全案報請台中地檢署指揮，暫依強盜罪偵辦。

據調查，犯案的楊姓男子等人疑事前知道阮姓男子是從事詐欺機房的運鈔員，因此掌握阮行蹤後規劃行搶，詳細的案情有待檢警後續調查釐清。

據查，全案疑為詐騙集團分贓不均所引起，阮姓男子（46歲）昨天下午4時許，駕駛TOYOTA的轎車從國道一號南下五權西交流道，阮行經五權西路、文心南路停等紅燈時，至少五名以上歹徒分開兩輛轎車，前後夾擊阮的轎車，並持開山刀、鐵鎚、棍棒等器械，破壞阮的前後車窗玻璃，歹徒打破玻璃後，再持凶器攻擊阮的頭部、背部，造成阮頭部有一公分撕裂傷、背部有疑似刀傷，阮經送醫後無生命危險。

歹徒在攻擊阮後，搶走阮放置在車內的兩袋現金、一台點鈔機，將其中一輛作案的MAZDA的轎車棄置在現場，並搭乘另輛轎車逃逸，阮向警方證稱，被搶走的兩袋現金有千萬元。