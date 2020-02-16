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白牌司機確診新冠肺炎亡 已掌握3名「中港澳返國台」乘客

被搶千萬男疑為水房運鈔員 警查獲7嫌追回贓款107萬

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市南屯區五權西路、文心南路昨天下午4時許傳出強盜案，歹徒分開兩車當街攔阻阮姓男子轎車行搶。圖／讀者提供

台中市阮姓男子昨天下午4時許，駕駛轎車從國道一號下五權西交流道後，在南屯區五權西路、文心南路停等紅燈時，遭5名歹徒分開兩輛轎車，前後包夾阮的轎車，隨後歹徒持棍棒等器械，攻擊阮的轎車車窗玻璃，歹徒打破玻璃後，攻擊阮的頭、背部，並搶走阮放置在車內的鉅額現金，隨後開車逃逸，阮向警方證稱至少千萬，警方昨晚、今晚陸續逮回涉案楊姓男子等7名犯嫌、疑似贓款107萬元，全案報請台中地檢署指揮，暫依強盜罪偵辦。

據調查，犯案的楊姓男子等人疑事前知道阮姓男子是從事詐欺機房的運鈔員，因此掌握阮行蹤後規劃行搶，詳細的案情有待檢警後續調查釐清。

據查，全案疑為詐騙集團分贓不均所引起，阮姓男子（46歲）昨天下午4時許，駕駛TOYOTA的轎車從國道一號南下五權西交流道，阮行經五權西路、文心南路停等紅燈時，至少五名以上歹徒分開兩輛轎車，前後夾擊阮的轎車，並持開山刀、鐵鎚、棍棒等器械，破壞阮的前後車窗玻璃，歹徒打破玻璃後，再持凶器攻擊阮的頭部、背部，造成阮頭部有一公分撕裂傷、背部有疑似刀傷，阮經送醫後無生命危險。

歹徒在攻擊阮後，搶走阮放置在車內的兩袋現金、一台點鈔機，將其中一輛作案的MAZDA的轎車棄置在現場，並搭乘另輛轎車逃逸，阮向警方證稱，被搶走的兩袋現金有千萬元。

警方獲報後成立專案小組查緝，發現涉案歹徒藏身在北區的大樓內，昨天晚間10時許入屋搜索查獲涉案楊姓（30歲）、卓姓（27歲）男子及一名少年等3人，並查獲現金107萬、疑作案的開山刀、鐵鎚、球棒、點鈔機的贓證物。今天晚間10時許，又陸續查獲涉案4名年約20至30歲的男子到案，全案暫依強盜罪偵辦。

台中市南屯區五權西路、文心南路昨天下午4時許傳出強盜案，檢警在昨天、今天陸續查緝涉案楊姓男子等涉案7人到案，並查獲107萬餘元疑似贓款、鐵鎚等犯案工具。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區五權西路、文心南路昨天下午4時許傳出強盜案，歹徒分開兩車當街攔阻阮姓男子轎車行搶。圖／讀者提供
台中市南屯區五權西路、文心南路昨天下午4時許傳出強盜案，歹徒分開兩車當街攔阻阮姓男子轎車行搶。圖／讀者提供
台中市南屯區五權西路、文心南路昨天下午4時許傳出強盜案，歹徒分開兩車當街攔阻阮姓男子轎車行搶，檢警在昨天、今天陸續查緝涉案楊姓男子等7人到案。圖／讀者提供

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