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老翁外出竟誤搭喪家車到殯儀館 警找來鷹眼里長尋家人

聯合報 / 記者邱奕能／即時報導
高雄許姓老翁外出時，因誤搭喪家接駁弔唁的遊覽車，竟一路坐在會場陪著喪家走完全部儀式，直到結束後，喪家親友交頭接耳詢問，才發現許翁突兀出現在會場。記者邱奕能／翻攝

高雄許姓老翁外出時，因誤搭喪家接駁弔唁的遊覽車，竟一路坐在會場陪著喪家走完儀式全程，直到結束後，喪家親友交頭接耳詢問，才發現許翁突兀出現在會場。員警接獲報案後，找來轄區里長，快速認出許是當地居民，成功找到他的家人。

高雄市警察局鼓山分局鼓山所賴姓、鄭姓員警13日上午在所內值勤時，遇到一群民眾帶著許翁前來到派出所報案。經員警詢問下才得知，原來許翁突然跟民眾搭著遊覽車到殯儀館參加喪禮，到儀式結束後，眾人才發現許突兀出現在會場。

員警上前關心許翁，許僅喃喃自語說著「要坐車」，在詢問許的姓名、年籍資料等，許都無法清楚表達。

警方詢問無果，只好透過警用系統比對，發現許翁設籍在新竹縣，但員警判斷許衣著整潔，有極大可能是鼓山所附近住戶，便找來轄區內的里長協助，果然寶樹里長王登科一到場，就認出許翁，順利通知許的家人到場。

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