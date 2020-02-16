繼承父親衣缽從警 年輕警實習就救人一命

高雄小港警分局實習員警許有朋到桂陽路派出所實習時，遇上林姓老婦倒臥在路上，許擔心林婦發生意外，衝上前叫喚，幸好民眾聞聲出門，認出倒地的林是鄰居，平安無事。

警專37期的許有朋（20歲）在這次寒假，憧憬同樣從警的父親，執勤認真又熱心為民模樣，毅然決然選擇報考警專。今年寒假許被分發到桂陽派出所實習，沒想到在實習期間，就展現熱情為民態度，立下大功。

前天傍晚近6點時，桂陽所楊姓、張姓帶著實習員警許有朋巡邏，在桂陽路上發現林婦（64歲）倒臥在地上，警方唯恐他發生危險，見狀衝上前攙扶他起身，幸好林還有回應。

這時一旁的民眾，聽聞許員的呼喚，走出家門一看，認出林婦是住宅附近的鄰居，許立即到民眾指引的住宅拍打大門，尋找林的家人，林的媳婦隨即從住處2樓奔下，將林扶到房間休息。