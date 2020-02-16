緬甸船員落海驚悚斷雙臂亡 錯失獲救先機原因令人鼻酸

高雄港一港口2.4海浬外的鴻慶油輪，15日下午驚傳31歲緬甸籍男船員攀爬繩梯要下到另一艘接駁的小船，卻意外墜海，被救起時兩隻手臂都斷裂送醫不治。檢警今天相驗，懷疑他落入海中時不甚被海面下船隻的螺旋槳切斷雙臂，由於不少人目擊案發過程，已排除死因為外力造成，或有人為疏失。

據了解，緬甸籍男船員因聘用合約到期要返國，昨天下午5點多，他從油輪攀爬繩梯，要到另一艘接駁的交通船上，卻疑因海象不穩、風浪大不慎落海，當場交通船的羅姓船長跳下水要救他，高雄海巡隊獲報立即派船救援，將緬甸船員、羅姓船長救起，但緬甸船員雙臂斷裂，幾乎只剩肩膀，口吐白沫無生命跡象，持續實施CPR。

檢警向目擊者釐清過程，緬甸男船員當時爬繩梯時帶著一個裝著行李的大包包，他落海仍緊緊抓住家當，疑因此影響當旁人丟下救生圈，他無法順利套入，接著人就沉到海面下，被救起時，他雙臂斷肢、行李包沉入海中。辦案人員得知他原本即將返鄉，緊抓家當，卻疑錯失獲救先機，令人鼻酸。