影／驚魂！女與網友面交手機慘遭搶劫 警迅速逮人

32歲李姓男子本月14日趁與38歲房姓女子在新北市永和區頂溪捷運站進行iPhone 11 Pro面交時，搶走對方手機並步行逃逸，經房女報警後，線上警力進行攔截圍捕，在捷運站附近的仁愛路141巷遭到警方逮捕，警訊後依詐欺、侵占等罪嫌移送新北地檢。

據悉，李男看到房女在網路交易平台蝦皮網站上PO文販售iPhone 11 Pro max，便與對方相約以新台幣4萬2千元在頂溪捷運站2號出口進行交易，未料李男卻預謀搶劫，待當天下午5時進行面交時要求房女拿手機給他鑑定，並拿了就跑，讓房女嚇得報警處理。

110接獲報案後，通報線上警力加強攔截圍捕，10分鐘後警方便在離頂溪捷運站不遠處的仁愛路141巷口當場逮捕李男並帶回偵訊。李男供稱，他是因缺錢花用又在網上看到房女在賣手機，才起意犯案並下單；面交當天又見房女一人赴約，便趁拿到手機就跑，警詢後依詐欺、侵占等罪嫌移送新北地檢。