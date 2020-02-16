聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣最美風景 暖警頂寒風背腿疾復發老阿嬤返家
台中市警局烏日分局大肚分駐所副所長張家隆今天說，日前他與警員莊翊農在巡邏時，發現一名老阿嬤拄著拐杖，身上多處疑因傷口以繃帶包紮，佝僂著身體，緩慢在冷風中步行，似乎快走不動，急需幫忙，經主動上前關心後，得知老阿嬤腿部舊傷復發，「有力氣出得了家門，但卻無力返家」，於是以警車載送老阿嬤回家，他見老阿嬤上下車極為吃力，主動背老阿嬤回到住所。老阿嬤對員警的服務精神感到非常讚許，並頻頻向員警們致謝，直說「幸好在寒風中遇到你們，真的很幸運」。
副所長張家隆、警員莊翊農在本月10日上午9時許在大肚區巡邏時，發現這名老阿嬤，警方深怕在寒冷中步行的老阿嬤身體出狀況，主動上前關心。
老阿嬤表示，她姓何，日前因事故全身挫傷，走路不便，必須靠拐杖助行，她一早出門吃完早餐後，想說到附近散步，沒想到走到大肚區沙田路一段時，但天氣太冷，腿部舊傷復發，膝關節痛到寸步難行，只好忍痛沿著單向道緩慢行走，幾乎快走不動了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言