台灣最美風景 暖警頂寒風背腿疾復發老阿嬤返家

台中市警局烏日分局大肚分駐所副所長張家隆今天說，日前他與警員莊翊農在巡邏時，發現一名老阿嬤拄著拐杖，身上多處疑因傷口以繃帶包紮，佝僂著身體，緩慢在冷風中步行，似乎快走不動，急需幫忙，經主動上前關心後，得知老阿嬤腿部舊傷復發，「有力氣出得了家門，但卻無力返家」，於是以警車載送老阿嬤回家，他見老阿嬤上下車極為吃力，主動背老阿嬤回到住所。老阿嬤對員警的服務精神感到非常讚許，並頻頻向員警們致謝，直說「幸好在寒風中遇到你們，真的很幸運」。

副所長張家隆、警員莊翊農在本月10日上午9時許在大肚區巡邏時，發現這名老阿嬤，警方深怕在寒冷中步行的老阿嬤身體出狀況，主動上前關心。