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台灣最美風景 暖警頂寒風背腿疾復發老阿嬤返家

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市警局烏日分局大肚分駐所副所長張家隆（見紅圈處），見何姓老阿嬤上下警車極為吃力，於是主動背老阿嬤回到住所。圖／警方提供

台中市警局烏日分局大肚分駐所副所長張家隆今天說，日前他與警員莊翊農在巡邏時，發現一名老阿嬤拄著拐杖，身上多處疑因傷口以繃帶包紮，佝僂著身體，緩慢在冷風中步行，似乎快走不動，急需幫忙，經主動上前關心後，得知老阿嬤腿部舊傷復發，「有力氣出得了家門，但卻無力返家」，於是以警車載送老阿嬤回家，他見老阿嬤上下車極為吃力，主動背老阿嬤回到住所。老阿嬤對員警的服務精神感到非常讚許，並頻頻向員警們致謝，直說「幸好在寒風中遇到你們，真的很幸運」。

副所長張家隆、警員莊翊農在本月10日上午9時許在大肚區巡邏時，發現這名老阿嬤，警方深怕在寒冷中步行的老阿嬤身體出狀況，主動上前關心。

老阿嬤表示，她姓何，日前因事故全身挫傷，走路不便，必須靠拐杖助行，她一早出門吃完早餐後，想說到附近散步，沒想到走到大肚區沙田路一段時，但天氣太冷，腿部舊傷復發，膝關節痛到寸步難行，只好忍痛沿著單向道緩慢行走，幾乎快走不動了。

台中市警局烏日分局大肚分駐所副所長張家隆、警員莊翊農日前巡邏時，發現一名老阿嬤（見紅圈處）拄著拐杖，佝僂著身體，緩慢在冷風中步行，似乎快走不動，急需幫忙。圖／警方提供

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