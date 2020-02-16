錢包留計程車上報案記不清車號 警雲龍系統比對找到車
一名少年今天中午急忙進到桃園市楊梅警分局埔頂派出所，表示不久前從楊梅火車站搭乘計程車到新屋區埔頂國小，下車後發現錢包留在車上，裡面裝7000多元與重要證件，想報案請警方追查卻又記不清楚計程車車號。
埔頂派出所警員洪正軒、劉尚錡受理後，立即調閱楊梅火車站到新屋區埔頂國小道路10多支監視器影像，先大略過濾車輛後，再利用桃園市政府警察局特有的「雲龍系統」掌握車輛軌跡，交叉比對出兩輛車號相近的計程車，最終找出最可能的車輛，進而查詢計程車行，聯絡上司機到派出所交還錢包。
少年得知錢包火速被尋回，除了感謝司機願意交還，更感謝警方鍥而不捨幫他找回錢包。警方呼籲民眾搭乘計程車或大眾交通工具需注意自己的隨身物品，避免財物安全受損。
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