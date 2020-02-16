女上網炫自武漢偷渡返台 高市警查出假帳號
一名女網友在網路社群貼文指因工作受困武漢，花了新台幣15萬元代價透過馮姓男子助偷渡返台並宣傳有事可找馮男。市府衛生局報警追查，高雄市刑警大隊查出是假帳號，將追查IP位置。
高雄市刑警大隊長侯東輝告訴中央社記者，已在查相關訊息發文者的IP位置，並會約談當事人進一步查證，也將會同衛生局疾管處查緝是否造成防疫漏洞。
刑警大隊指出，已查出女性發文者是利用假帳號發文，只是其IP位置尚要查證，無法得知發文出處。
受到2019年冠狀病毒疾病肆虐，全球都面臨嚴峻的防疫問題，防疫最怕漏洞擴散，卻有網友在「高雄大小事」社群貼文指稱因為工作受困武漢不能返台，女子貼文稱透過馮男協助才得以返台，還在網路上代宣傳有事可找馮男協助。
女網友的貼文一出隨即有網友發文「不要害人」、「提醒去醫院」等，也有網友質疑發文者是假帳號，批評她製造恐慌等。
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