影／漁船在將軍外海失去動力 海巡趕往戒護解圍
台南安平籍漁船行經將軍漁港外2.7浬處，因引擎故障失去動力，無法正常航行，將軍安檢所獲報後，立即駕駛多功能巡緝艇前往應處，到達現場發現漁船後，並協助修復及戒護，平安返回青山漁港。
海巡署第11岸巡隊將軍安檢所人員，昨天上午10點多接獲通報，1艘安平籍漁船，在將軍漁港外2.7浬處，因引擎故障失去動力，無法正常航行，請求救援。
王姓船長原本從青山漁港駕駛漁船出海作業，途中因引擎故障失去動力，並受風浪影響漂航至將軍外海，將軍安檢所獲報後，立即駕駛多功能巡緝艇前往應處，抵達現場發現漁船無立即性危險且人員均安，並協助修復及戒護，中午12點38分，由巡緝艇戒護該船至青山漁港，王姓船長，對於本隊人員即時派艇戒護，表達感謝之意。
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