影／防詐與防疫同樣重要！北市警至藥局防詐宣導

為防止詐騙案件發生，台北市大安分局警方近日動員進行防詐宣導，因防疫期間有許多民眾外出到藥局排隊購買口罩，警方把握機會，對排隊人龍宣導防詐概念，期盼有效提升民眾防詐意識。

大安分局警方表示，防詐與防疫同樣重要，有鑑於近日民眾主動外出至藥局排隊購買口罩，近日派員對排隊民眾進行防詐騙宣導，面對面揭露1、假借法官、檢察官、警察詐騙：來電要求交付提款卡或監管帳戶2、以解除分期付款或購物設定錯誤：要求操作提款機3、假援交或以通訊軟體引誘交友或援交要求購買點數等詐騙手法。

警方說，自2月14日起，將「連續7日」，主動出擊針對轄內84家發售防疫口罩的藥局，抓緊民眾至藥局購買口罩排隊人潮，在現場進行反詐騙犯罪預防宣導活動，期以發揮最大宣導效果。