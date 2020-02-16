影／強化震災搶救能量 東縣消防局派46名菁英國際受訓

台東縣消防局為強化震災搶救能量，今天上午遴選指派消防局特種搜救隊、民間搜救隊、 義消共46名菁英，前往位於南投縣的消防署訓練中心，接受為期1周的國際標準化複訓，為台東建置震災搶救能力。

縣消防局選派的46名特種搜救人員，今天上午12點後出發前往南投受訓，出發前，台東縣長饒慶鈴上午11點15分前往慰勉，感謝大家的辛勞，為台東建置震災搶救能力，減少民眾生命財產損失。

台東縣消防局表示，這次台東縣共派出2隊，每隊23人，其中消防局特搜隊33人、民間搜救隊7人、義消6人，都是具有複合式災害搶救能力的優秀人才。