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影／驚！移工宿舍火災昨救出3人 今又冒煙發現1焦屍
彰化縣福興鄉番花路一處移工宿舍昨晚發生火警，消防隊救出3名移工送醫，但今早9點多現場又冒出白煙，消防隊前往滅煙，發現2樓有鐵板及燒燬建材壓住一具焦屍，經查死者疑為印尼逃逸外勞47歲的范船。
移工宿舍昨天8時50分發生火災，彰化縣消防局出動第三大隊鹿港、福興、及彰化、花壇、員林等消防分隊搶救，救出三名移工送醫後均輕傷無大礙。
但今天上午9時9分現場2樓冒出白煙，福興、秀水分隊前往射水滅煙，卻在二樓轉角冒煙處發現一具遭鐵板及燒燬碳化建料覆蓋壓住的焦屍，經查可能是昨晚失聯的逃逸外勞范船。
彰化消防局第三大隊大隊長施順仁表示，昨晚清理火場時，消防人員清查現場3次，都未發現死者，可能是因死者壓在鐵板下方，又已被燒成炭化與建材都成焦黑在夜間才未被發現，由於昨晚外勞疑有聚會，起火點在一樓，起火原因消防局還在鑑識調查中。
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