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八旬老翁出門拿藥迷路 警發現他有手機卻不知拿來用
台中市八旬謝姓老翁11日晚間外出拿藥，卻被市民發現癱坐在西屯區的人行道，第六警分局協和所前往協助，但謝面對警方詢問，卻無法清楚向警方描述自己或家人的資訊，疑似患有失智症，警員檢視謝身上物品，想查出謝身分的蛛絲馬跡時，發現謝身上有手機，卻不知拿出來使用，警方最後利用電話，通知謝家人帶回。
台中市第六警分局協和所長周宜禾、警員盧彥羽及蘇原甲在11日晚間6時許獲報，謝姓老翁（88歲）被市民發現，癱坐在西屯區玉門路、福強街，警方在場協助時，反覆詢問謝有無家人電話等資料，謝都沒辦法完整敘述，只知道自己出門拿藥，疑患有失智症，正當無計可施時，警員發現謝口袋內的手機，這才聯繫上老翁家屬。
警方聯絡到謝的女兒到派出所將帶回，謝女兒感謝警方的用心，也再三叮囑謝不要再自行離家讓家人擔心。
警方提醒民眾若家中有年邁或易走失的家人，應隨時注意其動向以防止家人走失而發生憾事，也可讓其配戴具有聯絡資訊手環等物讓警方或尋獲之民眾方便聯絡。
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