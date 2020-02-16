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影／桃園大園農機鐵皮屋大火 倉庫燒毀1人嗆傷不適

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區一家農機鐵皮屋倉庫大火悶燒付之一炬，業者損失不貲，消防滅火後調查起火原因。記者曾增勳／翻攝

桃園市大園區一家農業機械廠鐵皮屋倉庫今天上午突然失火，由於倉庫堆放大批農業機械器材和棧板，大火延燒迅速，火勢悶燒夾雜大量濃煙，火勢不斷在倉庫內閃燒，有如大霧，桃園市消防局第三大隊長殷明坤帶領警消70多人、近30輛消防車隊前往灌救，大約1小時多撲滅火勢，在中午前破壞鐵皮屋進入殘火處理，其中1人吸入濃煙輕微不適送醫治療。

桃園市消防局第三大隊表示，該倉庫堆放大批農業機械，大火延燒猛烈，鐵皮屋倉庫及許多農機付之一炬，損失不貲，其中1人在救火中吸入濃煙輕微不適，經送醫治療後沒有大礙，真正起火原因將由火調鑑識人員鑑識查明 。

桃園市大園區一家農機鐵皮屋倉庫大火悶燒付之一炬，業者損失不貲，消防滅火後調查起火原因。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園區一家農機鐵皮屋倉庫大火悶燒付之一炬，消防員破壞鐵皮屋殘火處理、鑑識查明起火原因。記者曾增勳／翻攝

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