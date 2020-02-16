影／碰一聲以為放鞭炮 結果愛車凹大洞還要吃罰單

台中市南區林姓女子在上月26日將轎車停在福田一街旁，林女突然聽到一聲巨響，但以為是有人在「放鞭炮」，未料林女要開車時，才發現轎車左後保險桿有一個凹洞，因林女不知肇事者是誰，所以報警協助調查，警方調閱監視器後，通知涉案林姓男子到案，林辯稱「不知道有撞到人」，警方認定林違反道交條例，依法告發後，今函送台中市交通事件裁決處開罰，另外被撞的林女也因違規停車，一併製單告發。

1月26日下午4時許，台中市第三警分局交通分隊獲報，林姓女子（34歲）停放在南區福田一街的轎車，遭不明人士撞擊，林女轎車的左後保險桿側邊有一個凹洞，林女報案時表示，案發時聽到屋外傳出巨響，原以為是放鞭炮，後來才知是自己的愛車被撞，經警方調閱監視器，發現是林姓男子（54歲）行經案發地點時，疑未注意車前狀況，直接撞上林女轎車後側。

涉案林姓男子事後經警方通知到案，林辯稱，當時開車在南區福田一街直行，並沒有感覺撞到任何物品，「沒感覺有撞到人」，但警方認定林違反道交條例事證明確，今依法製單告發，並依法函送裁罰。