新北舊公寓火警燒死一老翁 起火原因有疑點

新北市板橋區今天上午發生一起公寓火警，消防人員才花15分鐘就撲滅火勢，在火場內發現79歲陳姓男子，已無命跡象，送醫急救仍宣告不治。據了解，陳男因中風行動不便，臥床多年，曾有輕生念頭，且現場有發現打火機，這場火警起火原因是否有人為因素，有待火調人員進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午8時41分獲報，板橋區四川路2段一棟五層樓公寓，在公寓4樓發生火警，已有濃煙飄出。消防人員到場拉水線進行搶救，在8時57分撲滅火勢，燃燒面積約3坪。

消防人員清理火場時，在房間內發現79歲陳姓男子已無生命跡象，緊急送往亞東醫院，經急救仍宣告不治。公寓5樓住戶一名40歲男子因吸入少許濃煙，也由救護人員送醫檢查。

據了解，死者陳姓男子平日與兒子同住在公寓四樓，因中風行動不便，久病纏身，日前曾透露有輕生念頭，且火場裡也發現打火機，不排除有人縱火的可能，確實起火原因仍有待消防局火調人員進一步鑑定調查釐清。

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