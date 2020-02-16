單親媽餵藥2子後自殺 傳訊前夫：孩子已冰冷

新北市五股區某汽車旅館，今天清晨驚傳30歲吳姓女子疑似餵食藥物給6歲兒子、8歲女兒，自己再吞藥自殺被前夫發現報案，救護車獲報趕抵時，2個小孩已無生命跡象，吳女意識模糊被送醫急救中，警方將朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，吳女與39歲陳姓前夫生了2個小孩，2013年離婚後，孩子跟著媽媽，後來她另外結交男友，已拍攝婚紗照但是尚未結婚，吳女臉書還貼出和2個小孩一起拍婚紗的照片。

吳女離婚後曾帶著孩子到土城區投靠兄長，兄長自己也有妻兒，為此搬到五股區租賃更大的房子同住。吳女沒有工作，近期兄妹倆因生活作息和對小孩的教養方式等問題發生摩擦，吳女13日負氣帶著孩子到附近投宿汽車旅館，登記要住到18日。

昨天深夜11時許，吳女傳訊息給前夫透露輕生意圖，前夫直到今天凌晨近4時才看到訊息，連忙打電話詢問狀況，後來吳女又傳訊息聲稱「我要下去陪孩子們了」、「不讓他們在黃泉路上孤單」、「孩子已冰冷」等。

前夫驚覺不對勁，趕往汽車旅館請工作人員拿鑰匙開門，進房發現2個孩子躺在床上已無生命徵象，吳女意識模糊，但仍能走動，連忙報案求助。吳女向員警供稱先餵食小孩再吞服抗憂鬱藥物，救護車隨即將吳女送往衛福部台北醫院急救。

警方於旅館房間找到吳女去年12月在診所領的抗憂鬱藥袋，但她的兄長和前夫都說不清楚她有憂鬱症，目前吳女仍住院治療尚未清醒，警方將朝殺人罪嫌偵辦。